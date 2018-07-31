Воронежцев предупредили о массовом отключении газа 

Подачу прекратят на 3 дня по 52 улицам. «Газпром газораспределение Воронеж» предупредил горожан о массовых отключениях газа на трое суток с 8:00 среды, 1 августа, и до 8:00 субботы, 4 августа. Отключения связаны с работами по врезке газопровода высокого давления на улице Новикова. Без газа останутся 11526 человек, живущих в домах на 52 улицах и переулках: улица Азовская, улица Волго-Донская, улица Волжская, улица Костромская, улица Менделеева, улица Новосибирская, улица Небольсина, улица Пекинская, улица Путилина, улица Саврасова, улица Танеева, улица Ростовская, улица Цимлянская, переулок Цимлянский, улица Читинская, улица Ярославская, переулок Баженова, улица Балашовская, переулок Балашовский, улица Барнаульская, улица Варшавская, улица Веницианова, улица Волкова, улица Вологодская, улица Воронихина, улица Вьетнамская, улица Донецкая, улица Дружбы, улица Заслонова, переулок Заслонова, переулок Ковыльный, улица Кронштадская, улица Левитана, улица Ленская, улица Лихачева, улица Макаренко, улица Мечникова, улица Новикова, улица Ново-Воронежская, улица Печерская, переулок Прохладный, переулок Сеченова, улица Сеченова, улица С. Ковалевской, улица Третьякова, переулок Ростовский, переулок Русанова, переулок Химический, улица Шахтинская, улица Шинников, переулок Шубина, улица Шубина. Екатерина Трещикова