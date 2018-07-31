На Ленинградском направлении железной дороги в расписание движения поездов внесут поправки 

Работы по модернизации инфраструктуры Октябрьской железной дороги внесут коррективы в расписание движения ряда пригородных поездов Ленинградского направления, в частности на участках Москва — Тверь (Конаково) и Тверь — Бологое (Торжок). Как сообщили в пресс-службе РЖД, изменения будут действовать с 1 по 15 августа.
В этот период не будут курсировать следующие поезда:
Москва — Тверь
№ поезда Отпр. Маршрут Приб. Дата
6342 11:40 Москва — Крюково 12:34 1, 2, 6–10, 13—15 августа
6406 11:55 Москва — Крюково 12:48 9, 10, 13, 14 августа
7550 12:22 Москва — Крюково 12:53 1, 2, 6–10, 13—15 августа
6344 12:27 Москва — Крюково 13:20 8—15 августа
6346 12:38 Москва — Крюково 13:32 1, 2, 7–10, 13, 14 августа
6512 13:30 Москва — Клин 15:20 1, 2, 6–10, 13—15 августа
6408 14:09 Москва — Подсолнечная 15:31 1, 2, 6–9, 14, 15 августа
6410 15:37 Москва — Подсолнечная 16:58 1, 2, 7–9, 14, 15 августа
6352 16:00 Москва — Крюково 16:52 1, 2, 7, 8 августа
7558 16:13 Москва — Крюково 16:44 1, 2, 6—8 августа
Тверь — Москва
№ поезда Отпр. Маршрут Приб. Дата
6329 10:50 Крюково — Москва 11:49 8—15 августа
6517 10:50 Клин — Москва 12:37 1, 2, 6–10, 13—15 августа
6331 11:20 Крюково — Москва 12:15 1, 2, 7–10, 13, 14 августа
6333 12:40 Крюково — Москва 13:39 1, 2, 6–9, 14, 15 августа
6335 13:17 Крюково — Москва 14:12 1, 2, 6–10, 13—15 августа
7551 13:45 Крюково — Москва 14:19 1, 2, 6–10, 13—15 августа
7553 14:15 Крюково — Москва 14:47 1, 2, 6—8 августа
6339 14:30 Крюково — Москва 15:26 1, 2, 7–9, 14, 15 августа
6341 14:50 Крюково — Москва 15:46 1, 2, 7, 8 августа
В этот же период времени изменятся расписание и маршрут следования некоторых пригородных поездов на участках Москва — Тверь (Конаково) и Тверь — Бологое (Торжок). С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам». Также актуальное расписание публикуется в мобильном приложении «Пригородный билет».
Пассажирам приносят извинения за доставленные неудобства и просят заранее планировать поездки с учетом возможного изменения привычного расписания. (еп)