Ещё
На Ленинградском направлении железной дороги в расписание движения поездов внесут поправки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Ленинградском направлении железной дороги в расписание движения поездов внесут поправки 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Работы по модернизации инфраструктуры Октябрьской железной дороги внесут коррективы в расписание движения ряда пригородных поездов Ленинградского направления, в частности на участках Москва — Тверь (Конаково) и Тверь — Бологое (Торжок). Как сообщили в пресс-службе РЖД, изменения будут действовать с 1 по 15 августа.
В этот период не будут курсировать следующие поезда:
Москва — Тверь
№ поезда Отпр. Маршрут Приб. Дата
6342 11:40 Москва — Крюково 12:34 1, 2, 6–10, 13—15 августа
6406 11:55 Москва — Крюково 12:48 9, 10, 13, 14 августа
7550 12:22 Москва — Крюково 12:53 1, 2, 6–10, 13—15 августа
6344 12:27 Москва — Крюково 13:20 8—15 августа
6346 12:38 Москва — Крюково 13:32 1, 2, 7–10, 13, 14 августа
6512 13:30 Москва — Клин 15:20 1, 2, 6–10, 13—15 августа
6408 14:09 Москва — Подсолнечная 15:31 1, 2, 6–9, 14, 15 августа
6410 15:37 Москва — Подсолнечная 16:58 1, 2, 7–9, 14, 15 августа
6352 16:00 Москва — Крюково 16:52 1, 2, 7, 8 августа
7558 16:13 Москва — Крюково 16:44 1, 2, 6—8 августа
Тверь — Москва
№ поезда Отпр. Маршрут Приб. Дата
6329 10:50 Крюково — Москва 11:49 8—15 августа
6517 10:50 Клин — Москва 12:37 1, 2, 6–10, 13—15 августа
6331 11:20 Крюково — Москва 12:15 1, 2, 7–10, 13, 14 августа
6333 12:40 Крюково — Москва 13:39 1, 2, 6–9, 14, 15 августа
6335 13:17 Крюково — Москва 14:12 1, 2, 6–10, 13—15 августа
7551 13:45 Крюково — Москва 14:19 1, 2, 6–10, 13—15 августа
7553 14:15 Крюково — Москва 14:47 1, 2, 6—8 августа
6339 14:30 Крюково — Москва 15:26 1, 2, 7–9, 14, 15 августа
6341 14:50 Крюково — Москва 15:46 1, 2, 7, 8 августа
В этот же период времени изменятся расписание и маршрут следования некоторых пригородных поездов на участках Москва — Тверь (Конаково) и Тверь — Бологое (Торжок). С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам». Также актуальное расписание публикуется в мобильном приложении «Пригородный билет».
Пассажирам приносят извинения за доставленные неудобства и просят заранее планировать поездки с учетом возможного изменения привычного расписания. (еп)
Управа района Молжаниновский города Москвы: последние новости
Жители САО получат бесплатную консультацию врачей в парке Северного речного вокзала Собянин: Согласно бюджету на 2016-2018 годы все социальные обязательства будут выполнены Памяти жертв теракта на Дубровке
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России189
В Африке убили россиян14
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки18
Ждать недолго: когда кончится лето10
Захарова оценила новый «удар» по Крыму153
Видео
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
09:03
России предрекли мусорную катастрофу
Экология Статьи
02:22
Украинских военных поймали на плагиате видео армии РФ
Украина Армия
02:16
Катя Лель заплатит Марии Захаровой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение