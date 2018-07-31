На Ленинградском направлении железной дороги в расписание движения поездов внесут поправки

Тверь ( Работы по модернизации инфраструктуры Октябрьской железной дороги внесут коррективы в расписание движения ряда пригородных поездов Ленинградского направления, в частности на участках Москва Конаково ) и Тверь — Бологое Торжок ). Как сообщили в пресс-службе РЖД, изменения будут действовать с 1 по 15 августа.

В этот период не будут курсировать следующие поезда:

Москва — Тверь

№ поезда Отпр. Маршрут Приб. Дата

6342 11:40 Москва — Крюково 12:34 1, 2, 6–10, 13—15 августа

6406 11:55 Москва — Крюково 12:48 9, 10, 13, 14 августа

7550 12:22 Москва — Крюково 12:53 1, 2, 6–10, 13—15 августа

6344 12:27 Москва — Крюково 13:20 8—15 августа

6346 12:38 Москва — Крюково 13:32 1, 2, 7–10, 13, 14 августа

6512 13:30 Москва — Клин 15:20 1, 2, 6–10, 13—15 августа

6408 14:09 Москва — Подсолнечная 15:31 1, 2, 6–9, 14, 15 августа

6410 15:37 Москва — Подсолнечная 16:58 1, 2, 7–9, 14, 15 августа

6352 16:00 Москва — Крюково 16:52 1, 2, 7, 8 августа

7558 16:13 Москва — Крюково 16:44 1, 2, 6—8 августа

Тверь — Москва

№ поезда Отпр. Маршрут Приб. Дата

6329 10:50 Крюково — Москва 11:49 8—15 августа

6517 10:50 Клин — Москва 12:37 1, 2, 6–10, 13—15 августа

6331 11:20 Крюково — Москва 12:15 1, 2, 7–10, 13, 14 августа

6333 12:40 Крюково — Москва 13:39 1, 2, 6–9, 14, 15 августа

6335 13:17 Крюково — Москва 14:12 1, 2, 6–10, 13—15 августа

7551 13:45 Крюково — Москва 14:19 1, 2, 6–10, 13—15 августа

7553 14:15 Крюково — Москва 14:47 1, 2, 6—8 августа

6339 14:30 Крюково — Москва 15:26 1, 2, 7–9, 14, 15 августа

6341 14:50 Крюково — Москва 15:46 1, 2, 7, 8 августа

В этот же период времени изменятся расписание и маршрут следования некоторых пригородных поездов на участках Москва — Тверь (Конаково) и Тверь — Бологое (Торжок). С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам». Также актуальное расписание публикуется в мобильном приложении «Пригородный билет».

Пассажирам приносят извинения за доставленные неудобства и просят заранее планировать поездки с учетом возможного изменения привычного расписания. (еп)