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Жители САО получат бесплатную консультацию врачей в парке Северного речного вокзала
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Жители САО получат бесплатную консультацию врачей в парке Северного речного вокзала 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
В День города в столичных парках будут работать шатры здоровья. Жители Москвы смогут получить консультацию врача и пройти медицинское обследование. В САО площадка появится на территории парка Северного речного вокзала. Об этом сообщил представитель пресс-службы Департамента здравоохранения Москвы.
— Посетители смогут измерить давление, пульс и содержание кислорода в крови, определить объем легких, уровень холестерина и глюкозы, а также получить консультации медиков, — уточнил сотрудник пресс-службы.
Напомним, что парк Северного речного вокзала расположен по адресу: Ленинградское шоссе, владение 59. Пройти медицинское обследование смогут все желающие: вход свободный. (еп)
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