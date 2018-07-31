Жители САО получат бесплатную консультацию врачей в парке Северного речного вокзала

В День города в столичных парках будут работать шатры здоровья. Жители Москвы смогут получить консультацию врача и пройти медицинское обследование. В САО площадка появится на территории парка Северного речного вокзала. Об этом сообщил представитель пресс-службы Департамента здравоохранения Москвы.

— Посетители смогут измерить давление, пульс и содержание кислорода в крови, определить объем легких, уровень холестерина и глюкозы, а также получить консультации медиков, — уточнил сотрудник пресс-службы.

Напомним, что парк Северного речного вокзала расположен по адресу: Ленинградское шоссе, владение 59. Пройти медицинское обследование смогут все желающие: вход свободный. (еп)