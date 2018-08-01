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На день ВДВ в Москве ограничат движение транспорта
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На день ВДВ в Москве ограничат движение транспорта 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В центре столицы 2 августа Госавтоинспекция ограничит движение по случаю празднования Дня Воздушно-десантных войск.
По Ильинке от Биржевой площади до Красной площади ограничат движение транспорта с 06:00 до 16:00 по московскому времени, сообщает ТАСС. Госавтоинспекция Москвы просит водителей заранее выбрать альтернативные маршруты и следовать предписаниям дорожных знаков и сотрудников ДПС.
В этот день жители и гости столицы смогут посетить парадные шествия и показательные выступления десантников, выставки, ярмарки и праздничные концерты. Основные площадки празднования дня ВДВ развернутся в парке Горького и в «Сокольниках».
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