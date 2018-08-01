Движение в центре Москвы будет ограничено из-за празднования Дня ВДВ 2 августа

МОСКВА , 1 августа. / ТАСС /. Госавтоинспекция Москвы ограничит движение 2 августа в центре города по случают празднования Дня Воздушно-десантных войск. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного Управления ГИБДД.

"В связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию образованию Воздушно-десантных войск Российской Федерации , 2 августа с 06:00 мск до 16:00 мск будет ограничено движение транспорта, в том числе общественного, по улице Ильинке от Биржевой площади до Красной площади", — сказал собеседник агентства.

Госавтоинспекция столицы обращается ко всем водителям с просьбой заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, а также требования и указания сотрудников ДПС.