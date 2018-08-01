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Движение в центре Москвы будет ограничено из-за празднования Дня ВДВ 2 августа
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Движение в центре Москвы будет ограничено из-за празднования Дня ВДВ 2 августа 

ТАСС 2 часа назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Госавтоинспекция Москвы ограничит движение 2 августа в центре города по случают празднования Дня Воздушно-десантных войск. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного Управления ГИБДД.
"В связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию образованию Воздушно-десантных войск Российской Федерации, 2 августа с 06:00 мск до 16:00 мск будет ограничено движение транспорта, в том числе общественного, по улице Ильинке от Биржевой площади до Красной площади", — сказал собеседник агентства.
Госавтоинспекция столицы обращается ко всем водителям с просьбой заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, а также требования и указания сотрудников ДПС.
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