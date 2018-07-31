Завершено строительство правого перегонного тоннеля от «Лефортово» до «Авиамоторной» на участке БКЛ метро

Специалисты завершили строительство правого перегонного тоннеля от станции «Лефортово» до «Авиамоторной» на северо-восточном участке Большой кольцевой линии Московского метрополитена (БКЛ). Об этом сообщили в пресс-службе столичного Стройкомплекса со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

«Завершено строительство правого перегонного тоннеля от станции «Лефортово» до «Авиамоторной» на северо-восточном участке БКЛ. Работы завершены в срок, несмотря на то, что проходка велась в сложных гидрогеологических условиях, а также под существующей нежилой застройкой — складскими и производственными помещениями, магазинами. Перед станцией «Авиамоторная» трасса тоннеля прошла под железнодорожными путями Рязанского направления Московской железной дороги», — приводятся в сообщении слова М. Хуснуллина.

Как отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» (единого оператора программы развития московского метрополитена) Марс Газизуллин, чьи слова также приводятся в сообщении, правый перегонный тоннель между станциями «Лефортово» и «Авиамоторная» построен за 10 месяцев.

«Строительство соседнего левого тоннеля между станциями «Лефортово» и «Авиамоторная» завершится в ближайшее время», — добавил М. Газизуллин.

Как пояснил первый заместитель генерального директора по девелопменту «Мосинжпроекта» Альберт Суниев , в рамках строительства запланирован крупный транспортный хаб, который объединит одноименные станции «Авиамоторная» Большой кольцевой и Калининско-Солценвской линий, платформы «Новая» Казанского и Рязанского направлений железной дороги и остановки наземного городского пассажирского транспорта.

«В перспективе пассажиропоток транспортно-пересадочного узла в час пик может достигать 83,6 тыс. человек в час. Коммерческая часть ТПУ предусматривает жилую застройку с офисами и апартаментами, многофункциональный центр, в составе которого восстановят Лефортовский рынок», — пояснил А. Суниев.

Протяженность БКЛ составит 69 км, на ней расположится 31 станция. Полностью завершить строительство нового кольца планируется в 2021-2022 гг.