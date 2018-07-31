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Июль стал одним из самых жарких месяцев за прошедшие 139 лет
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Июль стал одним из самых жарких месяцев за прошедшие 139 лет 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Средняя температура за 31 день превысила климатическую норму на 2,2,5 градуса.
По сообщениям синоптиков, июлю 2018 года войдет в список 25 самых теплых месяцев за прошедшие 139 лет в столице.
Эксперты подсчитали, что средняя температура за 31 день превысила климатическую норму на 2,2,5 градуса. Самым жарким днем июля в этом году стало 28 число, когда температура воздуха составила 31,1 градуса.
— Июль 2018 года войдет в число 25 самых теплых месяцев за последние 139 лет. А в текущем столетии он займет восьмое место. Для сравнения самый жаркий июль со средней месячной температурой воздуха превышающей норму на 7,8 градуса остается за 2010 годом, — сообщили в пресс-службе портала «Метеоновости».
За месяц в этом году на территории города выпало равномерное количество осадков.
Ранее синоптики сообщили, что москвичей в ближайшие дни ожидает жаркая, но дождливая погода (подоробнее…).
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