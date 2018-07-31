В петербургском метро рассказали про «станцию-призрак»

Сотрудники петербургского метрополитена напомнили жителям Северной столицы о «станции-призраке» в подземке. Историю загадочной станции они рассказали в своем официальном Telegram-канале.

По словам работников подземки, «Дачное» открыли в июне 1966 года как временную станцию открытого типа. Она представляла собой обыкновенную железнодорожную платформу с навесом. Через 11 лет, в 1977 году, станция прекратила свое существование в связи с открытием «Проспекта Ветеранов» и «Ленинского проспекта».