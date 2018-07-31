Ещё
В петербургском метро рассказали про «станцию-призрак»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В петербургском метро рассказали про «станцию-призрак» 

АиФ Санкт-Петербург 26 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Сотрудники петербургского метрополитена напомнили жителям Северной столицы о «станции-призраке» в подземке. Историю загадочной станции они рассказали в своем официальном Telegram-канале.
По словам работников подземки, «Дачное» открыли в июне 1966 года как временную станцию открытого типа. Она представляла собой обыкновенную железнодорожную платформу с навесом. Через 11 лет, в 1977 году, станция прекратила свое существование в связи с открытием «Проспекта Ветеранов» и «Ленинского проспекта».
После этого в метрополитене Петербурга стали появляться и другие наземные станции, но все они оснащались павильонами с крышей. Среди них — «Рыбацкое», «Девяткино», «Купчино» и «Парнас».
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
«Маяковскую» и «Чернышевскую» вернули пассажирам Станцию метро «Владимирская» открыли после 40-минутной проверки Станция «Академическая» в Петербурге закрылась на ремонт
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова оценила новый «удар» по Крыму144
Сестры Хачатурян рассказали об издевательствах отца37
Россия и Казахстан отказались от важного соглашения17
Катя Лель заплатит Марии Захаровой12
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост192
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
02:22
Украинских военных поймали на плагиате видео армии РФ
Украина Армия
02:16
Катя Лель заплатит Марии Захаровой
Шоу-бизнес
00:56
Сестры Хачатурян рассказали об издевательствах отца
Происшествия
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
01:38
Машинное обучение дало роботу ловкую руку
Технологии Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение