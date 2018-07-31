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В столице откроется выставка к 90-летию Микки Мауса
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В Москве откроется мультимедийная выставка к 90-летию Микки Мауса 

Москва24 1 час назад
Фото: globallookpress.com
В центре дизайна Artplay откроется мультимедийная выставка, которую посвятят 90-летнему юбилею легендарного персонажа и символа студии The Walt Disney Микки Мауса. Об этом передает Агентство "Москва".
"Выставка "Микки Маус 90" станет главным событием юбилея Микки в России. Проект расскажет легендарную историю Микки Мауса, покажет его многогранность и влияние на поп-культуру и индустрию моды", — рассказали организаторы выставки.
По информации пресс-службы центра, в поддержку выставки организуют квесты в реальном мире, граффити-баттлы и роспись ростовых скульптур.
Датой рождения персонажа принято считать 18 ноября 1928 года, когда был экранизирован первый звуковой фильм студии — "Пароходик Вилли" c Микки Маусом в главной роли.
Выставка откроется 10 октября и продлится до мая 2019 года.
Ранее сообщалось, что Музей Победы на Поклонной горе продлил выставку о герое восстания в "Собиборе" до конца августа. На выставке представлены более 100 экспонатов, посвященных сопротивлению фашизму.
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