На участке Дмитровского шоссе ограничили движение

На участке Дмитровского шоссе ограничено движение до 31 августа в связи со строительством метро

Как сообщают в информационном центре транспортного комплекса Москвы, движение на участке Дмитровского шоссе будет ограничено до 31 августа в связи со строительством Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена.

«Ограничение движения в связи с продлением срока строительства Люблинско-Дмитровской линии метрополитена действует на участке Дмитровского шоссе от д. 71 до д. 75 по 31 августа круглосуточно», — говорится в сообщении.

В марте этого года для пассажиров были открыты три станции этой линии «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская». К 2020 году планируется ввести также станции «Ул. 800-летия Москвы» и «Лианозово».