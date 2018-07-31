Новый календарь Минтруда: как россияне будут отдыхать в 2019 году

Министерство труда России определилось с выходными и праздничными днями на 2019 год. Ivbg.ru рассказывает, какие дни станут выходными за счет праздников.

Как долго будут длиться новогодние праздники?

Новогодние праздники будем отмечать с воскресенья, 30 декабря, по вторник, 8 января. Всего будет 10 дней новогодних каникул.

Сколько будем отдыхать на 23 февраля?

В 2019 году День защитника Отечества приходится на субботу, поэтому дополнительных дней отдыха не будет. Но праздничный день, выпадающий на выходной, перенесут на май.

Как отдыхаем на 8 марта?

В грядущем году Международный женский дел выпадет на пятницу. Поэтому россияне будут отдыхать с пятницы по воскресенье. То есть с 8 по 10 марта включительно.

Как долго будет отмечать майские праздники?

В честь Первомая россияне будут отдыхать с 1 по 5 мая включительно, со среды по воскресенье. На День Победы придется в 2019 году четыре дня — с четверга, 9 мая, по воскресенье, 12 мая. Пятница, 10 мая, станет выходным за счет переноса 23 февраля, празднование которого выпадает на субботу.