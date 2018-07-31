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Новый календарь Минтруда: как россияне будут отдыхать в 2019 году
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Новый календарь Минтруда: как россияне будут отдыхать в 2019 году 

Ivyborg.ru 58 минут назад
Фото: Ivyborg.ru
Министерство труда России определилось с выходными и праздничными днями на 2019 год. Ivbg.ru рассказывает, какие дни станут выходными за счет праздников.
Как долго будут длиться новогодние праздники?
Новогодние праздники будем отмечать с воскресенья, 30 декабря, по вторник, 8 января. Всего будет 10 дней новогодних каникул.
Сколько будем отдыхать на 23 февраля?
В 2019 году День защитника Отечества приходится на субботу, поэтому дополнительных дней отдыха не будет. Но праздничный день, выпадающий на выходной, перенесут на май.
Как отдыхаем на 8 марта?
В грядущем году Международный женский дел выпадет на пятницу. Поэтому россияне будут отдыхать с пятницы по воскресенье. То есть с 8 по 10 марта включительно.
Как долго будет отмечать майские праздники?
В честь Первомая россияне будут отдыхать с 1 по 5 мая включительно, со среды по воскресенье. На День Победы придется в 2019 году четыре дня — с четверга, 9 мая, по воскресенье, 12 мая. Пятница, 10 мая, станет выходным за счет переноса 23 февраля, празднование которого выпадает на субботу.
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