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В пробках встали ул. Невского, 9 Апреля и Литовский вал
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В пробках встали ул. Невского, 9 Апреля и Литовский вал 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
На улицах Александра Невского, 9 Апреля и Литовском валу образовались сильные заторы. Об этом говорят данные сервиса «Яндекс. Пробки».
На улице Невского замедлилось движение от площади Василевского до улицы Артиллерийской. На улице 9 Апреля — от съезда со Второй эстакады до площади Василевского.
На Литовском валу пробка наблюдается на всём протяжении улицы. Также затор образовался на участке Московского проспекта от улицы Суздальской до улицы Грига. Скорость движения на этих участках не превышает 3–5 км/ч.
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