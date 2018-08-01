Новое офисное здание будет построено в районе 

Проект трехэтажного офисного здания, которое собираются построить в районе, утвержден. Информация об этом появилась 30 июля.
Дом будет находиться по адресу: 2-я Звенигородская улица, владение 12, строения 1, 3, 4, 5, 7, 10, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 64.
По предварительным данным, общая площадь здания составит около трех тысяч квадратных метров. В офисе смогут работать более сотни человек. Планируется, что этажи будут соединяться двумя лестницами и лифтами.
Территорию вокруг здания благоустроят: установят новые скамейки, посадят кустарники и деревья, рассказали на сайте Агентства городских новостей «Москва».