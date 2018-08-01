Новое офисное здание будет построено в районе

Проект трехэтажного офисного здания, которое собираются построить в районе, утвержден. Информация об этом появилась 30 июля.

Дом будет находиться по адресу: 2-я Звенигородская улица, владение 12, строения 1, 3, 4, 5, 7, 10, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 64.

По предварительным данным, общая площадь здания составит около трех тысяч квадратных метров. В офисе смогут работать более сотни человек. Планируется, что этажи будут соединяться двумя лестницами и лифтами.