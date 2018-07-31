Ряд автобусных маршрутов в районе ул. Маргелова и Бориса Петровского изменится 1 августа

Ряд автобусных маршрутов в районе ул. Маргелова и Бориса Петровского изменится 1 августа 2018 г. из-за проведения массовых мероприятий, сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

«В связи с проведением массовых мероприятий 1 августа 2018 г. изменяются маршруты наземного городского транспорта в районе ул. Маргелова и Бориса Петровского», — говорится в сообщении.

Уточняется, что с 6:30 до окончания мероприятий автобусы №84 будут следовать после ул. Авиаконструктора Сухого по ул. Гризодубовой с разворотом в районе 2-го Ходынского проезда, далее обратно по ул. Авиаконструктора Сухого и Маршала Шапошникова к Ленинградскому проспекту, затем к Тверской Заставе.

Автобусы №101 проследуют от дворца спорта «Мегаспорт» по ул. Авиаконструктора Сухого и Маршала Шапошникова, затем по Ленинградскому проспекту к станции метро «Китай-город»; обратно — после остановки «Отель „Советский“-театр „Ромэн“ по Ленинградскому проспекту, ул. Маршала Шапошникова, Авиаконструктора Сухого и Гризодубовой с разворотом в районе 2-го Ходынского проезда, затем к конечной остановке „Дворец спорта „Мегаспорт“.

Движение автобусов №175 будет организовано от станции метро „Сокол“ до ул. Гризодубовой, далее по ул. Авиаконструктора Сухого до дворца спорта „Мегаспорт“.

Отмечается, что автобусы №207, 847 временно работать не будут.