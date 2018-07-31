Праздник двора проведут на Некрасовской улице

На Некрасовской улице в субботу, 4 августа, состоится праздник двора в честь Международного дня светофора. Об этом сообщили в администрации досугово-спортивного центра «Некрасовка».

— Гостей праздника ждут веселые конкурсы и эстафеты, зажигательные танцы и многое другое. Принять участие в празднике двора могут все желающие, — уточнила заместитель руководителя центра Ирина Михайлова

Начнется интерактивная программа с бодрящей фитнес-зарядки в 11.00. Вход свободный.

Праздник пройдет по адресу Некрасовская улица, дом 7. (мю)