Июль 2018 г. в Москве войдет в топ-25 самых теплых месяцев за 139 лет 

По данным синоптиков, средняя температура за месяц превысила климатическую норму на 2-2,5 градуса. При этом самый жаркий день этого месяца пришелся на 28 июля, когда после полудня на ВДНХ было зафиксировано 31,1 градуса, а на Балчуге воздух разогревался до 32,1 градуса.
«Июль 2018 г. войдет в число 25 самых теплых месяцев за последние 139 лет. А в текущем столетии он займет восьмое место. Для сравнения самый жаркий июль со средней месячной температурой воздуха превышающей норму на 7,8 градуса остается за 2010 г.», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что осадков по территории города выпало в пределах нормы и больше нормы, распределялись они неравномерно. На ВДНХ их количество составило 93,1 мм при норме 94 мм. На Балчуге при норме 87 мм выпало 106,7 мм, в районе МГУ при норме 86 мм вылилось 113,9 мм.