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184 тысячи рублей потратит «Петербургский метрополитен» на аттестацию сотрудников по обеспечению безопасности
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184 тысячи рублей потратит «Петербургский метрополитен» на аттестацию сотрудников по обеспечению безопасности 

RUБЕЖ 42 минуты назад
Фото: RUБЕЖ
ГУП «Петербургский метрополитен» направит на аттестацию своих сотрудников, отвечающих за безопасность, 184 тысячи рублей. На официальном сайте госзакупок размещено решение конкурсной комиссии по данному госконтракту.
В заявке начальная стоимость лота была более 5 млн рублей. В процедуре отбора участвовало пять предприятий: ООО «Абинтехсистемы», ООО «Заслон», «Аттестационный центр Северо-Запад», ООО «Центр подготовки и аттестации „Транспортная безопасность“ и ФГП „Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации“. Каждая организация предлагала свою стоимость. ООО „Абинтихсистемы“, например, предложило 158 тысяч рублей.
Но победителем электронного аукциона стало ООО „Заслон“. За 184 тысячи рублей оно должно провести аттестацию 240 сотрудников подразделений транспортной безопасности, осуществляющие досмотр, дополнительный досмотр и повторный досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности на Петербургском метрополитене.
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