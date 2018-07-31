«Авиамоторную» и «Лефортово» соединила «Любовь»

Проходческий щит соорудил тоннель длиной 1300 метров.

Во вторник, 31 июля, проходческий комплекс, получивший имя «Любовь», завершил строительство правого перегонного тоннеля от станции «Лефортово» до «Авиамоторной» на северо-восточном участке Большой кольцевой линии метро. За десять месяцев щит прошел 1300 метров. За выполнение задачи многотонная машина получила седьмую звезду на свой бок — именно такое количество тоннелей, соединяющих разные станции, соорудила «Любовь».

Сами метростроевцы признают: проходка этого тоннеля была очень сложной, сопряженной с различными препятствиями, разным рельефом, водонасыщенными грунтами и опасностями под землей.

Параллельно со строительством самой станции идет сооружение технологической части будущего транспортно-пересадочного узла.