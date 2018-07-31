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«Авиамоторную» и «Лефортово» соединила «Любовь»
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«Авиамоторную» и «Лефортово» соединила «Любовь» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Наталья Феоктистова, "Вечерняя Москва"
Проходческий щит соорудил тоннель длиной 1300 метров.
Во вторник, 31 июля, проходческий комплекс, получивший имя «Любовь», завершил строительство правого перегонного тоннеля от станции «Лефортово» до «Авиамоторной» на северо-восточном участке Большой кольцевой линии метро. За десять месяцев щит прошел 1300 метров. За выполнение задачи многотонная машина получила седьмую звезду на свой бок — именно такое количество тоннелей, соединяющих разные станции, соорудила «Любовь».
Сами метростроевцы признают: проходка этого тоннеля была очень сложной, сопряженной с различными препятствиями, разным рельефом, водонасыщенными грунтами и опасностями под землей.
Параллельно со строительством самой станции идет сооружение технологической части будущего транспортно-пересадочного узла.
— Здесь запланирован крупный транспортный хаб, который объединит одноименные станции «Авиамоторная» Большой кольцевой и Калининско-Солнцевской линий, платформы Новая Казанского и Рязанского направлений железной дороги и остановки наземного городского пассажирского транспорта. Коммерческая часть ТПУ предусматривает жилую застройку с офисами и апартаментами, многофункциональный центр, в составе которого восстановят Лефортовский рынок, — пояснил первый заместитель генерального директора по девелопменту «Мосинжпроекта» Альберт Суниев.
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