«Авиамоторную» и «Лефортово» соединила «Любовь» 

Проходческий щит соорудил тоннель длиной 1300 метров.
Во вторник, 31 июля, проходческий комплекс, получивший имя «Любовь», завершил строительство правого перегонного тоннеля от станции «Лефортово» до «Авиамоторной» на северо-восточном участке Большой кольцевой линии метро. За десять месяцев щит прошел 1300 метров. За выполнение задачи многотонная машина получила седьмую звезду на свой бок — именно такое количество тоннелей, соединяющих разные станции, соорудила «Любовь».
Сами метростроевцы признают: проходка этого тоннеля была очень сложной, сопряженной с различными препятствиями, разным рельефом, водонасыщенными грунтами и опасностями под землей.
Параллельно со строительством самой станции идет сооружение технологической части будущего транспортно-пересадочного узла.
— Здесь запланирован крупный транспортный хаб, который объединит одноименные станции «Авиамоторная» Большой кольцевой и Калининско-Солнцевской линий, платформы Новая Казанского и Рязанского направлений железной дороги и остановки наземного городского пассажирского транспорта. Коммерческая часть ТПУ предусматривает жилую застройку с офисами и апартаментами, многофункциональный центр, в составе которого восстановят Лефортовский рынок, — пояснил первый заместитель генерального директора по девелопменту «Мосинжпроекта» Альберт Суниев.