Цикл лекций о Москве в кинематографе стартует на ВДНХ 1 августа

Цикл лекций « Москва в кино» стартует 1 августа в летнем кинотеатре-лектории на ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе АО «ВДНХ».

«В день рождения Главной выставки страны, 1 августа, летний кинотеатр-лекторий откроет свои двери для участников образовательной программы ВДНХ. Здесь стартует цикл лекций «Москва в кино», посвященных московской кинематографии. Четыре лекции от экскурсовода и москвоведа Татьяны Воронцовой помогут посетителям ВДНХ узнать Москву такой, какой ее видят режиссеры и операторы через прицел кинокамеры», — говорится в сообщении.

Серия встреч стартует в эту среду в 19:00 лекцией о фильме «Дом на Трубной». 8 августа речь пойдет о лирической киноленте «Я шагаю по Москве», 15 августа на лекции обсудят фильм «Служебный роман». Завершающая встреча цикла будет посвящена фильму «Покровские ворота». Вход на мероприятия свободный.