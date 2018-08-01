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Ремонтировать дорогу на улице Чехова будут до 10 августа
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Ремонтировать дорогу на улице Чехова будут до 10 августа 

АиФ Иркутск 24 минуты назад
Фото: АиФ Иркутск
Проезд по улице Чехова в Иркутске закроют до 10 августа. На участке от Дзержинского до Карла Маркса проводят ремонт дорог, сообщила пресс-служба мэрии. Там нашли существенные недостатки дорожного покрытия, которые не учли при составлении первоначального проекта ремонта.
Кроме того, нельзя будет проехать по улице Марии Ульяновой, где 2 и 3 августа на участке от улицы Ленинградская до улицы Волгоградской будут ремонтировать водопроводные сети. Объехать можно будет по параллельным улицам.
По той же причине с 1 по 4 августа закроют проезд по улице Станиславского от Депутатской до Красноказачьей. Объехать ремонт можно будет по Депутатской.
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