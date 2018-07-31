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Как изменится движение общественного транспорта в день забега Европа-Азия?
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Как изменится движение общественного транспорта в день забега Европа-Азия? 

АиФ Урал 3 часа назад
Фото: АиФ Урал
5 августа в Екатеринбурге пройдет традиционный легкоатлетический марафон «Европа Азия». Уральскую столицу ожидают масштабные дорожные перекрытия и, соответственно, изменения в двжиении общественного транспорта, об этом сообщает во вторник, 31 июля, «АиФ-Урал».
Так, на время забега будут перекрыты проспект Ленина, от Репина до переулка Банковский, от переулка Банковский до 8 марта, от 8 марта до площади Кирова, площадь Кирова, от проспекта Ленина до улицы Мира, улица Мира, от Малышева до Первомайской, Толмачева, от проспекта Ленина до Царской, Царская, от Толмачева до Николая Никонова, Бориса Ельцина, от 8 марта до Челюскинцев, 8 марта, от проспекта Ленина до Бориса Ельцина, Репина, от Металлургов до проспекта Ленина и четная сторона Металлургов, от трассы «Пермь-Екатеринбург» до Репина.
В связи с этим произойдут изменения в движении общественного транспорта. Так, свои маршруты изменят автобусы №1, 5, 10, 13, 18, 21, 25, 28, 32, 45, 50, 54, 57, 60, 61, 85 и 95. Кроме того, изменится движение автобусов, которые обслуживают частные перевозчики: №2, 4, 15, 19, 26, 27, 46, 48, 64, 04, 06, 011, 012, 014, 016, 018, 019, 021, 024, 030, 033, 043, 045, 052, 054, 056, 059, 070 и 082. По другим маршрутам поедут также троллейбусы №1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 15 и 17 и трамваи №2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 18, 21, 23, 25, 26, 27, 32. Подробную информацию можно получить на сайте.
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