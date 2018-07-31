Столичные школы смогут сами выбрать дату начала учебного года

Московские школы могут провести мероприятия, посвященные началу учебного года, с 1 по 3 сентября включительно. Это связано с тем, что в этом году 1 сентября выпадает на выходной день.

Об этом сообщил заместитель руководителя департамента образования столицы Павел Карпов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Департамент образования города Москвы рекомендует школам организовать мероприятия, связанные с началом 2018/2019 учебного года, с учетом планов родителей и самих учеников", — сказал Карпов.

По словам директора школы «Покровский квартал» Ильи Новокрещенова, суббота практически во всех московских школах не является учебным днем.

Он отметил, что если школы планируют провести мероприятия именно 1 сентября, то лучше сделать это на других городских образовательных площадках. В качестве примера он привел Московский международный форум «Город образования», который проходит на ВДНХ.