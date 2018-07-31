Ещё
Столичные школы смогут сами выбрать дату начала учебного года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Столичные школы смогут сами выбрать дату начала учебного года 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Московские школы могут провести мероприятия, посвященные началу учебного года, с 1 по 3 сентября включительно. Это связано с тем, что в этом году 1 сентября выпадает на выходной день.
Об этом сообщил заместитель руководителя департамента образования столицы Павел Карпов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Департамент образования города Москвы рекомендует школам организовать мероприятия, связанные с началом 2018/2019 учебного года, с учетом планов родителей и самих учеников", — сказал Карпов.
По словам директора школы «Покровский квартал» Ильи Новокрещенова, суббота практически во всех московских школах не является учебным днем.
Он отметил, что если школы планируют провести мероприятия именно 1 сентября, то лучше сделать это на других городских образовательных площадках. В качестве примера он привел Московский международный форум «Город образования», который проходит на ВДНХ.
Москва24: последние новости
Москвичам рекомендовали плавать с телефоном Кандидат в мэры Москвы Дегтярев провел встречу с избирателями В московском транспорте станет в 1,5 раза больше контролеров
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России195
В Африке убили россиян17
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки18
Ждать недолго: когда кончится лето10
Захарова оценила новый «удар» по Крыму153
Видео
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
09:03
России предрекли мусорную катастрофу
Экология Статьи
02:22
Украинских военных поймали на плагиате видео армии РФ
Украина Армия
02:16
Катя Лель заплатит Марии Захаровой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение