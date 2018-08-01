Ещё
Улицу Орбитальную продлят в Ростове-на-Дону
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Улицу Орбитальную продлят в Ростове-на-Дону 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Улицу Орбитальную планируется продлить в Ростове-на-Дону.
Согласно информации из официальных источников, в настоящее время разработан проект продолжения улицы Орбитальной, предусматривающий строительство дороги с переходом балки Темерник.
Также готова документация на реконструкцию дороги по улице Орбитальной от перехода балки Темерник до улицы Добровольского с выходом на улицу Космическую.
Кроме того, ведутся работы по корректировке проекта продолжения улицы Орбитальной от переулка Космического до улицы Особенной.
На этом участке предполагается построить четырехполосную дорогу протяженностью 3,3 км.
Реализацию проекта планируется начать в 2018 году.
АиФ Ростов: последние новости
Движение по трем улицам ограничат в Ростове-на-Дону Движение в обход Украины. Открыт новый вокзал Кутейниково Троллейбусы четырех маршрутов не будут ходить в Таганроге в августе
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В застенках ДНР нашлись сотни россиян163
Болгария ужесточает визовый режим45
Брат сестёр Хачатурян рассказал о семье114
Найдена неожиданная версия Тунгусского взрыва30
Лепс ударил Аллу Михееву379
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
00:08
В Москве с башни «Око» упал человек
Происшествия
01:40
В застенках ДНР нашлись сотни россиян
В мире Конфликты
01:16
Нечужая война: как россияне гибнут в горячих точках
Происшествия Африка
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Жена публично «утопила» Малахова
Шоу-бизнес
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
01:02
Кит приплыл на Чукотку, чтобы почесать брюхо
Общество Наука
21:07
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение