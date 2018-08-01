Улицу Орбитальную продлят в Ростове-на-Дону

Улицу Орбитальную планируется продлить в Ростове-на-Дону.

Согласно информации из официальных источников, в настоящее время разработан проект продолжения улицы Орбитальной, предусматривающий строительство дороги с переходом балки Темерник.

Также готова документация на реконструкцию дороги по улице Орбитальной от перехода балки Темерник до улицы Добровольского с выходом на улицу Космическую.

Кроме того, ведутся работы по корректировке проекта продолжения улицы Орбитальной от переулка Космического до улицы Особенной.

На этом участке предполагается построить четырехполосную дорогу протяженностью 3,3 км.

Реализацию проекта планируется начать в 2018 году.