Москвичей пригласили на экскурсию по Поварской улице 

Экскурсию по поварской улице проведут 9 августа. Участникам расскажут об известных литераторах, которые жили в этих местах.
Писатели часто упоминают Поварскую улицу в своих произведениях. Во время прогулки москвичам покажут и расскажут, где и как жили Александр Пушкин, Марина Цветаева, Бэлла Ахмадуллина, Расул Гамзатов. Горожане осмотрят исторические фасады зданий района.
Кроме того, на экскурсии расскажут, какой дом на Поварской улице охраняли как государственную границу.
Вход свободный по регистрации. Начало прогулки в 19:00 возле выхода из станции метро «Баррикадная».