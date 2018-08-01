Москвичей пригласили на экскурсию по Поварской улице

Экскурсию по поварской улице проведут 9 августа. Участникам расскажут об известных литераторах, которые жили в этих местах.

Писатели часто упоминают Поварскую улицу в своих произведениях. Во время прогулки москвичам покажут и расскажут, где и как жили Александр Пушкин, Марина Цветаева , Бэлла Ахмадуллина, Расул Гамзатов . Горожане осмотрят исторические фасады зданий района.

Кроме того, на экскурсии расскажут, какой дом на Поварской улице охраняли как государственную границу.

Вход свободный по регистрации. Начало прогулки в 19:00 возле выхода из станции метро «Баррикадная».