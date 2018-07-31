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Московская система прогноза погоды станет образцом для других городов
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Московская система прогноза погоды станет образцом для других городов 

РИА Новости 17 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Московская система прогноза погоды станет образцом для других городов, заявил журналистам исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв.
Как ранее заявил в интервью РИА Новости мэр российской столицы Сергей Собянин, новая система мониторинга и прогноза погодных явлений в Москве позволит за 3-4 часа прогнозировать ухудшение погоды. Создание системы планируют завершить в 2020 году.
"Если все пойдет так, как хотелось бы, то московский проект — это прототип того, что должно быть потом реализовано в других регионах, в других мегаполисах и не только в мегаполисах", — сказал Киктёв.
Предполагается, что вокруг Москвы будет построена система мониторинга, прогноза и оповещения, состоящая из трех «штормовых» колец. Опасные метеорологические явления будут фиксироваться на дальних (100-400 километров), средних (50-100 километров) и ближних (около 40 километров) подступах к столице.
Также планируется установить четыре метеорологических радиолокатора ДМРЛ-С и 43 автоматизированные метеостанции, а также оборудовать датчиками вышки сотовой связи вдоль «бетонных» колец в Московской области, МКАД, ТТК.
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