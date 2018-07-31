Московская система прогноза погоды станет образцом для других городов

Как ранее заявил в интервью РИА Новости мэр российской столицы Сергей Собянин , новая система мониторинга и прогноза погодных явлений в Москве позволит за 3-4 часа прогнозировать ухудшение погоды. Создание системы планируют завершить в 2020 году.

"Если все пойдет так, как хотелось бы, то московский проект — это прототип того, что должно быть потом реализовано в других регионах, в других мегаполисах и не только в мегаполисах", — сказал Киктёв.

Предполагается, что вокруг Москвы будет построена система мониторинга, прогноза и оповещения, состоящая из трех «штормовых» колец. Опасные метеорологические явления будут фиксироваться на дальних (100-400 километров), средних (50-100 километров) и ближних (около 40 километров) подступах к столице.