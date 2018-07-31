Два детсада и детский медцентр построят на месте бывшей промзоны «Калошино» в Москве

Инвестор планирует возвести на территории бывшей промышленной зоны «Калошино», расположенной на востоке Москвы , жилой комплекс, проект планировки предполагает возведение двух детских садов на 100 мест каждый и детского медицинского центра на 55 посещений в смену, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление правительства Москвы , утверждающее проект планировки части территории бывшей промышленной зоны «Калошино», расположенной на востоке столицы в районе Тагильской улицы.

«На данной территории, общая площадь которой составляет 37,6 гектара, инвестор планирует возвести жилой комплекс со всей необходимой социальной инфраструктурой общей площадью почти 1 миллион квадратных метров», — сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин

По его словам, проект планировки предполагает строительство здесь четырех высотных жилых домов, а также двух детских садов на 100 мест каждый и детского медицинского центра на 55 посещений в смену.

«Одновременно, для удобства жителей, будут возведены три гаражных комплекса на 6,8 тысячи машино-мест», — добавил он.

Предполагается, что здесь будут жить более 12,5 тысяч человек. При этом в непосредственной близости от жилья планируется создать более 800 рабочих мест.

По словам руководителя департамента, для жителей нового жилого комплекса будет обустроено два небольших парка. Один из них, площадью 1,1 гектара, появится вдоль Проектируемого проезда 2277, а второй — на его пересечении с Тагильской улицей. Его площадь составит 0,84 гектара.

Левкин напомнил, что в этом году в Москве на территории бывших промзон уже введено 23 объекта общей площадью 0,93 миллиона квадратных метров, в том числе 0,32 миллиона квадратных метров жилья. До конца текущего года ожидается ввод 73 различных объектов общей площадью 3,4 миллиона квадратных метров, в том числе 1,68 миллиона квадратных метров жилья.