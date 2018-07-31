В сувенирных магазинах московского метро появились футболки со схемой подземки

Белые футболки со схемой столичной подземки поступили в продажу в сувенирных магазинах Московского метрополитена, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы столичного метро.

«В продажу поступили белые футболки унисекс со схемой метрополитена. В продаже представлено пять размеров от S до XXL. Стоимость составляет 990 рублей», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что купить футболки можно во всех сувенирных витринах рядом со стойками «Живое общение» и в двух сувенирных магазинах на станциях «Трубная» и «Маяковская».

Ранее в столичном метро в рамках эксперимента открыли прокат аудиогидов на русском, английском и китайском языках. Устройства можно арендовать на 11 стойках «Живое общение», в сувенирных магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная», а также в информационном центре на «Тушинской».