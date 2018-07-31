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Более 20 дополнительных электричек МТППК перевезут гостей фестиваля «Нашествие» с 3 по 5 августа
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Более 20 дополнительных электричек МТППК перевезут гостей фестиваля «Нашествие» с 3 по 5 августа 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Более 20 дополнительных электричек Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК) будут перевозить гостей фестиваля «Нашествие» с 3 по 5 августа, сообщили в пресс-службе компании.
«В дни музыкального фестиваля «Нашествие» Московско-Тверская ППК назначит 21 дополнительный пригородный поезд между станцией «Конаковский Мох» и Ленинградским вокзалом. Назначенные электрички позволят тысячам участников «Нашествия» выбрать наиболее подходящее время, чтобы добраться к месту проведения фестиваля и вернуться в Москву», — говорится в сообщении.
Так, 3 августа из Москвы до станции «Конаковский Мох» поезда отправятся в 9:51, 10:46, 12:27 и 14:48, от станции «Конаковский Мох» до Москвы поезда будут отправляться в 12:25, 12:35, 14:20, 15:14, 17:09.
4 августа из Москвы будут отправляться поезда в 9:44, 10:46 и 12:27, со станции «Конаковский Мох» в 12:15, 13:13 и 14:32.
5 августа поезда отправлением из Москвы назначены на 19:49, 21:53 и 23:42, со станции «Конаковский Мох» поезда отправятся в 22:19, 00:28 (отправление 6 августа) и в 2:05 (отправление 6 августа).
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