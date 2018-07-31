Систему климат-контроля установят в столичном метро 

На платформах столичного метро установят систему климат-контроля, проинформировали 30 июля.
Новое российское оборудование позволит не только нагревать воздух, но и охлаждать его. Это возможно благодаря специальным теплонасосам.
— Техника уже прошла успешное тестирование. Система позволит создать комфортные условия для пассажиров и персонала станций, — объяснил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
На официальном сайте мэра Москвы отметили, что новые насосы помогут сэкономить энергию: они позволят направить тепловые выбросы на обогрев близлежащих строений.