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Систему климат-контроля установят в столичном метро
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Систему климат-контроля установят в столичном метро 

Управа района Арбат города Москвы 34 минуты назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
На платформах столичного метро установят систему климат-контроля, проинформировали 30 июля.
Новое российское оборудование позволит не только нагревать воздух, но и охлаждать его. Это возможно благодаря специальным теплонасосам.
— Техника уже прошла успешное тестирование. Система позволит создать комфортные условия для пассажиров и персонала станций, — объяснил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
На официальном сайте мэра Москвы отметили, что новые насосы помогут сэкономить энергию: они позволят направить тепловые выбросы на обогрев близлежащих строений.
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