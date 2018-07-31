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На сувенирных стойках столичной подземки появились футболки со схемой метрополитена
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На сувенирных стойках столичной подземки появились футболки со схемой метрополитена 

Москва меняется 35 минут назад
Фото: Москва меняется
Как сообщает пресс-служба столичной подземки, в продажу поступили сувенирные футболки со схемами метрополитена, стоимость футболки 990р.
«В продажу поступили белые футболки унисекс со схемой метрополитена. Купить их можно будет во всех сувенирных витринах рядом со стойками «Живое общение» и в двух сувенирных магазинах на станциях «Трубная» и «Маяковская», — сообщает сотрудник пресс-службы
Отметим, что информационно-справочные стойки «Живое общение» функционируют ежедневно, включая новогодние праздничные дни, с 8:00 до 20:00.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Дарья Миллер / Москва меняется
Сообщение На сувенирных стойках столичной подземки появились футболки со схемой метрополитена появились сначала на Москва Меняется.
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