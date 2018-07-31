На сувенирных стойках столичной подземки появились футболки со схемой метрополитена

Как сообщает пресс-служба столичной подземки, в продажу поступили сувенирные футболки со схемами метрополитена, стоимость футболки 990р.

«В продажу поступили белые футболки унисекс со схемой метрополитена. Купить их можно будет во всех сувенирных витринах рядом со стойками «Живое общение» и в двух сувенирных магазинах на станциях «Трубная» и «Маяковская», — сообщает сотрудник пресс-службы

Отметим, что информационно-справочные стойки «Живое общение» функционируют ежедневно, включая новогодние праздничные дни, с 8:00 до 20:00.

Текст © Дарья Миллер / Москва меняется

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