Коммунальные службы готовятся к осенне-зимнему периоду

Коммунальные службы города готовятся к осенне-зимнему периоду

Об этом во вторник, 31 июля, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения Елоховской подстанции.

По его словам, на подготовку города к холодному времени года не влияют ни летние отпуска, ни различные политические кампании, ни чемпионаты и праздники. Все коммунальные и энергетические компании города должны завершить основные профилактические и ремонтные работы в течение ближайшего месяца. В целом они укладываются в график.

— Одна из крупнейших компаний города — электросетевая компания «МОЭСК», на балансе которой десятки тысяч километров подземных и наземных кабелей, и от ее работы во многом зависит надежность электроснабжения столицы, — сказал Сергей Собянин, заметив, что средние показатели компании несколько ниже, чем у остальных.

Впрочем, генеральный директор МОЭСК Петр Синютин заверил мэра, что календарный график подготовительных работ соблюдается на все 100 процентов. Рабочие проверяют кабели, воздушные линии электропередач и другое электросетевое оборудование.

— У нас контрольный срок — ноябрь, — уточнил Синютин. — И я вам обещаю, что к этому месяцу компания полностью будет готова к зиме, надежность электроснабжения города будет обеспечена.

Поинтересовался глава города и тем, как продвигается реализация инвестиционных программ по замене электросетей. В частности, с масляным наполнителем.

— Они достались нам по наследству, — напомнил Собянин, добавив, что еще нужно заменить несколько сотен километров. — Это достаточно тяжелые сети, которые сложны в эксплуатации и небезопасны для города с экологической точки зрения.

По словам Синютина, к 2030 году МОЭСК заменит 350 километров маслонаполненных кабелей на современные полиэтиленовые.

— Мы уже 650 километров такого кабеля эксплуатируем, — рассказал Синютин. — И после того, как программа полностью завершится, под землей ни одной тонны масла больше не будет.

Продолжается в городе и цифровизация сетевого хозяйства. В 2018–2019 годы МОЭСК запустит пилотные проекты, на которых будут отработаны типовые решения для московской кабельной и высоковольтной сети. И уже к 2023 году компания полностью должна перейти на работу в цифровом режиме. Необходимое программное обеспечение уже разрабатывают специалисты МОЭСК.