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Более 20 дополнительных электричек пустят на время проведения «Нашествия»
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Более 20 дополнительных электричек пустят на время проведения «Нашествия» 

Москва24 3 часа назад
Фото: Москва24
Более 20 дополнительных электричек Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК) пустят на время проведения рок-фестиваля «Нашествие» с 3 по 5 августа, сообщает пресс-служба компании.
3 августа из Москвы до станции «Конаковский Мох» поезда будет отправляться в 9:51, 10:46, 12:27 и 14:48, в обратном направлении — в 12:25, 12:35, 14:20, 15:14, 17:09.
4 августа из Москвы поезда отправятся в 9:44, 10:46 и 12:27, со станции «Конаковский Мох» — в 12:15, 13:13 и 14:32.
5 августа поезда отправлением из Москвы назначены на 19:49, 21:53 и 23:42, со станции «Конаковский Мох» — в 22:19, 00:28 (отправление 5 августа) и в 2:05 (отправление 6 августа).
Выступать на «Нашествии» отказались группы Distemper, «Порнофильмы», «Элизиум» и «Йорш», а также певица Монеточка. Музыканты недовольны сотрудничеством фестиваля с Минобороны РФ.
Также организаторы заявили, что на фестивале не выступит ансамбль имени Александрова. По информации СМИ, он должен был заменить группы, которые отказались от выступлений.
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