Ещё
Более 20 дополнительных электричек будут перевозить зрителей фестиваля «Нашествие»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 20 дополнительных электричек будут перевозить зрителей фестиваля «Нашествие» 

tvernews.ru 36 минут назад
В дни рок-фестиваля «Нашествие-2018» Московско-Тверская ППК назначит 21 дополнительный пригородный поезд между станцией Конаковский Мох и Ленинградским вокзалом. Назначенные электрички позволят тысячам участников «Нашествия» выбрать наиболее подходящее время, чтобы добраться к месту проведения фестиваля и вернуться в Москву.
Список дополнительных пригородных поездов:
3 августа
№ поезда
Отпр. из Москвы
Приб. на ст. Конаковский Мох  6328
09:51  11:45  6338
10:46  13:15  6344
12:27  14:55  6202
14:48  16:57  № поезда
Отпр. со ст. Конаковский Мох  Приб. в Москву
6339
12:25  14:24  6609
12:35  14:34  6347
14:20  16:34  6353
15:14  17:33  6369
17:09  19:29  4 августа
№ поезда
Отпр. из Москвы
Приб. на ст. Конаковский Мох  6510
09:44  11:57  6338
10:46  13:01  6344
12:27  14:19  № поезда
Отпр. со ст. Конаковский Мох  Приб. в Москву
6519
12:15  14:37  6347
13:13  15:52  6345
14:32  16:18  5 августа
№ поезда
Отпр. из Москвы
Приб. на ст. Конаковский Мох  6520
19:49  22:07  6722
21:53  00:10  6526
23:42  01:38  № поезда
Отпр. со ст. Конаковский Мох  Приб. в Москву
6417
22:19  00:26  6631
00:28 (отпр. 6 августа)
01:54  6635
02:05 (отпр. 6 августа)
03:39  Ознакомиться с полным расписанием пригородных поездов, которые будут курсировать между Москвой и ст. Конаковский Мох в дни музыкального фестиваля «Нашествие», можно на сайте АО «МТ ППК» в разделе «Пассажирам». Напомним, в этом году фестиваль пройдёт с 3 по 5 августа в Тверской области.
tvernews.ru: последние новости
Все визовые центры в России могут закрыться В Тверской области смертность пациентов в больницах превышает средний показатель по России В Твери на здании УФСИН установили мемориальную доску в честь Александра Савихина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение374
Запашный экстренно госпитализирован16
В Подмосковье рухнул пешеходный мост42
В США сообщили плохие новости о «Северном потоке-2»248
Внуки Исмаилова живут в нищете20
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:54
Крымская «Комета» впервые доплыла до Ялты
Общество
03:31
Турбизнес России умрет к зиме
Экономика
05:14
Ограблен Лева Би-2
Шоу-бизнес Криминал
03:43
Внуки Исмаилова живут в нищете
Шоу-бизнес
09:23
Перехвачены переговоры самолетов-невидимок над «Зоной 51»
Армия
00:17
Жукову потребовалась срочная операция
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение