Более 20 дополнительных электричек будут перевозить зрителей фестиваля «Нашествие» 

В дни рок-фестиваля «Нашествие-2018» Московско-Тверская ППК назначит 21 дополнительный пригородный поезд между станцией Конаковский Мох и Ленинградским вокзалом. Назначенные электрички позволят тысячам участников «Нашествия» выбрать наиболее подходящее время, чтобы добраться к месту проведения фестиваля и вернуться в Москву.
Список дополнительных пригородных поездов:
3 августа
№ поезда
Отпр. из Москвы
Приб. на ст. Конаковский Мох 6328
09:51 11:45 6338
10:46 13:15 6344
12:27 14:55 6202
14:48 16:57 № поезда
Отпр. со ст. Конаковский Мох Приб. в Москву
6339
12:25 14:24 6609
12:35 14:34 6347
14:20 16:34 6353
15:14 17:33 6369
17:09 19:29 4 августа
№ поезда
Отпр. из Москвы
Приб. на ст. Конаковский Мох 6510
09:44 11:57 6338
10:46 13:01 6344
12:27 14:19 № поезда
Отпр. со ст. Конаковский Мох Приб. в Москву
6519
12:15 14:37 6347
13:13 15:52 6345
14:32 16:18 5 августа
№ поезда
Отпр. из Москвы
Приб. на ст. Конаковский Мох 6520
19:49 22:07 6722
21:53 00:10 6526
23:42 01:38 № поезда
Отпр. со ст. Конаковский Мох Приб. в Москву
6417
22:19 00:26 6631
00:28 (отпр. 6 августа)
01:54 6635
02:05 (отпр. 6 августа)
03:39 Ознакомиться с полным расписанием пригородных поездов, которые будут курсировать между Москвой и ст. Конаковский Мох в дни музыкального фестиваля «Нашествие», можно на сайте АО «МТ ППК» в разделе «Пассажирам». Напомним, в этом году фестиваль пройдёт с 3 по 5 августа в Тверской области.