В Бутове пройдут «Московские сезоны»

В Бутове полным ходом идет строительство площадки для проекта «Московские сезоны». Уже скоро здесь пройдут фестивали, конкурсы и спортивные мероприятия столичного масштаба.

Строительство ведётся под контролем государственного бюджетного учреждения города Москвы «Московские ярмарки». Расположена новая площадка в непосредственной близости от метро по адресу: бульвар Дмитрия Донского, 11. Жители Бутова и гости округа смогут стать участниками тематических ярмарок с уникальными продовольственными и промышленными товарами со всей России и из других стран, а также увидеть яркие инсталляции и арт-объекты от российских и зарубежных художников.

Красивые стационарные павильоны уже установлены, открыть площадку намечено в августе. Планируется, что ярмарка будет работать круглый год. Помимо сельскохозяйственной продукции здесь будут продаваться промышленные товары первой необходимости — бытовая химия, текстиль и изделия из пластика.

Фото взято: http://gazetauzao.ru/wa-data/public/photos/49/68/26849/26849.970.jpeg