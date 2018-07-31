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В Бутове пройдут «Московские сезоны»
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В Бутове пройдут «Московские сезоны» 

Южное Бутово 39 минут назад
Фото: Южное Бутово
В Бутове полным ходом идет строительство площадки для проекта «Московские сезоны». Уже скоро здесь пройдут фестивали, конкурсы и спортивные мероприятия столичного масштаба.
Строительство ведётся под контролем государственного бюджетного учреждения города Москвы «Московские ярмарки». Расположена новая площадка в непосредственной близости от метро по адресу: бульвар Дмитрия Донского, 11. Жители Бутова и гости округа смогут стать участниками тематических ярмарок с уникальными продовольственными и промышленными товарами со всей России и из других стран, а также увидеть яркие инсталляции и арт-объекты от российских и зарубежных художников.
Красивые стационарные павильоны уже установлены, открыть площадку намечено в августе. Планируется, что ярмарка будет работать круглый год. Помимо сельскохозяйственной продукции здесь будут продаваться промышленные товары первой необходимости — бытовая химия, текстиль и изделия из пластика.
Фото взято: http://gazetauzao.ru/wa-data/public/photos/49/68/26849/26849.970.jpeg
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