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Непогоду в Москве будут прогнозировать с помощью «штормовых» колец
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Непогоду в Москве будут прогнозировать с помощью «штормовых» колец 

Мир24 48 минут назад
В Москве к 2020 году планируют завершить создание новой системы мониторинга, прогноза и оповещения о погоде, сообщил РИА «Новости» столичный градоначальник Сергей Собянин.
«Создание новой системы планируется завершить в 2020 году», — сказал он.
По его словам, благодаря новой системе узнать о непогоде можно будет за 3-4 часа. Она будет состоять из трех «штормовых» колец.
Ранее Собянин рассказал о планах по благоустройству столицы. Он отметил, что в 2018 году в Москве благоустроят более 80 территорий, а также свыше трех тысяч дворов и несколько улиц.
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