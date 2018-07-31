Непогоду в Москве будут прогнозировать с помощью «штормовых» колец

«Создание новой системы планируется завершить в 2020 году», — сказал он.

По его словам, благодаря новой системе узнать о непогоде можно будет за 3-4 часа. Она будет состоять из трех «штормовых» колец.

Ранее Собянин рассказал о планах по благоустройству столицы. Он отметил, что в 2018 году в Москве благоустроят более 80 территорий, а также свыше трех тысяч дворов и несколько улиц.

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