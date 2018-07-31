Собянин о переезде в «Сити»: мэр должен работать в здании на Тверской

МОСКВА , 31 июл — РИА Новости . Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости заявил, что считает, что глава российской столицы должен работать в здании на Тверской улице, поскольку это является традицией, которую надо уважать.

Градоначальник рассказал, что в башню «Око» переехали четыре столичных департамента — транспорта, городского имущества, информационных технологий, торговли и услуг, а также подведомственные им организации.

Он отметил, что во всем мире городские администрации, как правило, размещаются «компактно, в одном-двух зданиях», но в Москве это сделать невозможно.

"Если еще несколько лет назад наши службы были разбросаны по всему центру, то теперь мы постепенно концентрируем их в нескольких точках. Это — «Сити», Новый Арбат, 36 и Тверская,13 с близлежащими переулками. На мой взгляд, мэр Москвы должен работать в комплексе зданий на Тверской. Это — традиция, которую надо уважать", — сказал Собянин.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.30 мск.