В наземном транспорте станет больше контролеров

В московском транспорте станет в 1,5 раза больше контролеров

В июне Собянин дал поручение с сентября убрать турникеты в наземном транспорте столицы.

"Ежедневно в автобусах, троллейбусах и трамваях билеты проверяют 250 контролеров. К осени добавим еще 100-150 человек", — сказал он.

Также Собянин напомнил, что в салонах автобусов стоят камеры видеонаблюдения. "Водители прекрасно видят, кто из пассажиров "забыл" оплатить проезд и могут напомнить, не дожидаясь прихода контролеров", — добавил градоначальник.