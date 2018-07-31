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В наземном транспорте станет больше контролеров
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В московском транспорте станет в 1,5 раза больше контролеров 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Количество контролеров в наземном транспорте Москвы к осени увеличат в 1,5 раза — на 100-150 человек — из-за отмены турникетов, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
В июне Собянин дал поручение с сентября убрать турникеты в наземном транспорте столицы.
"Ежедневно в автобусах, троллейбусах и трамваях билеты проверяют 250 контролеров. К осени добавим еще 100-150 человек", — сказал он.
Также Собянин напомнил, что в салонах автобусов стоят камеры видеонаблюдения. "Водители прекрасно видят, кто из пассажиров "забыл" оплатить проезд и могут напомнить, не дожидаясь прихода контролеров", — добавил градоначальник.
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