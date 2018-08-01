Пенсионеры Москвы и Подмосковья смогут бесплатно ездить на электричках с 1 августа 

Пенсионеры Москвы и Подмосковья с 1 августа смогут воспользоваться правом на бесплатный проезд на поездах пригородного железнодорожного сообщения. Соответствующее решение приняли мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Помимо пенсионеров, право бесплатного проезда получат почетные доноры СССР, России и Москвы, родители и законные представители детей-инвалидов. В общей сложности правом на бесплатный проезд смогут воспользоваться 2,8 миллиона человек. Для этого из бюджета Московской области ежегодно будет выделяться около 4,1 миллиарда рублей.