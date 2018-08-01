Электрички для пенсионеров Москвы и Подмосковья стали бесплатными

"Мы с мэром Москвы приняли совместное решение — с 1 августа 2018 года проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения сделать бесплатным для всех пенсионеров Москвы и Московской области", — подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Помимо этого бесплатно будут ездить на пригородном железнодорожном транспорте родители и дети из многодетных семей, родители, воспитывающие детей-инвалидов и законные представители детей-инвалидов, граждане, воспитывающие детей-сирот. Ранее льготный проезд был у инвалидов, ветеранов труда, тыла, ветеранов военной службы.

В общей сложности бесплатным проездом смогут воспользоваться почти 3 миллиона жителей Московского региона.