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В подземке можно купить футболки со схемой метро
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Футболки со схемой метрополитена поступили в продажу на сувенирных стойках столичной подземки 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Футболки со схемой метрополитена поступили в продажу на сувенирных стойках столичной подземки. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичной подземки.
«В продажу поступили белые футболки унисекс со схемой метрополитена. Купить их можно будет во всех сувенирных витринах рядом со стойками «Живое общение» и в двух сувенирных магазинах на станциях «Трубная» и «Маяковская», — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе добавили, что в продаже представлено пять размеров от S до XXL. Стоимость составит 990 руб.
Стойки «Живое общение» расположены на станциях «Площадь Революции», «Арбатская» и «Киевская» Арбатско-Покровской линии, «Павелецкая» Замоскворецкой линии, «Пушкинская» и «Баррикадная» Таганско-Краснопресненской линии, «Комсомольская», «Белорусская», «Парк культуры» Кольцевой линии, «Китай-город» Калужско-Рижской линии и «Сретенский бульвар» Люблинско-Дмитровской линии.
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