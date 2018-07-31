В подземке можно купить футболки со схемой метро

Футболки со схемой метрополитена поступили в продажу на сувенирных стойках столичной подземки

Футболки со схемой метрополитена поступили в продажу на сувенирных стойках столичной подземки. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичной подземки.

«В продажу поступили белые футболки унисекс со схемой метрополитена. Купить их можно будет во всех сувенирных витринах рядом со стойками «Живое общение» и в двух сувенирных магазинах на станциях «Трубная» и «Маяковская», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в продаже представлено пять размеров от S до XXL. Стоимость составит 990 руб.

Стойки «Живое общение» расположены на станциях «Площадь Революции», «Арбатская» и «Киевская» Арбатско-Покровской линии, «Павелецкая» Замоскворецкой линии, «Пушкинская» и «Баррикадная» Таганско-Краснопресненской линии, «Комсомольская», «Белорусская», «Парк культуры» Кольцевой линии, «Китай-город» Калужско-Рижской линии и «Сретенский бульвар» Люблинско-Дмитровской линии.