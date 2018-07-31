Краснокнижных насекомых покажут москвичам в рамках марафона «Жуко-fest»

В столице открывается бесплатный экомарафон «Жуко-fest». Мобильные лаборатории для наблюдения за насекомыми установят в столичных парках 3, 10 и 24 августа. Москвичи смогут попробовать себя в качестве энтомологов и понаблюдать за членистоногими, живущими в Московском регионе.

Специалисты Министерства природы расскажут гостям лабораторий о редких жуках и бабочках, которые занесены в Красную книгу. Эти насекомые очень важны, чтобы сохранить многообразие обитателей столичных парков и лесопарков.

В пятницу, 10 августа, «Жуко-fest» начнется в 11:00 в Тушинском парке. Подходить надо к входной группе на улице Вилиса Лациса рядом с домом 18.