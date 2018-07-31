В ЮЗАО завтра начнет работать бесплатный кинотеатр под открытым небом

Фильмы можно будет посмотреть в в зоне отдыха «Тропарево». Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на руководителя столичного Департамента культуры Александра Кибовского.

Кибовский рассказал о том, 30 бесплатных кинотеатров под открытым небом начнут работать в столице с 1 августа. Также в зоне летних кинотеатров будут проводить мастер-классы и творческие встречи.

Москва является крупнейшим мегаполисом мира с точки зрения киноиндустрии. Проект стартует 1 августа, до 9 сентября для москвичей будут работать 30 летних открытых кинотеатров в разных точках города, не только в центре», — отметил Александр Кибовский.

Уточняется, что на Юго-Западе Москвы бесплатно посмотреть фильмы можно будет в Тропарево. Открытый кинотеатр будет работать с 11.00 до 22.00 по будням и с 10.00 до 22.00 по выходным.