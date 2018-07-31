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В ЮЗАО завтра начнет работать бесплатный кинотеатр под открытым небом
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Умерла актриса Наталья Кузнецова
Умерла актриса Наталья Кузнецова

В ЮЗАО завтра начнет работать бесплатный кинотеатр под открытым небом 

Управа района Ясенево 41 минуту назад
Фото: Управа района Ясенево
Фильмы можно будет посмотреть в в зоне отдыха «Тропарево». Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на руководителя столичного Департамента культуры Александра Кибовского.
А Кибовский рассказал о том, 30 бесплатных кинотеатров под открытым небом начнут работать в столице с 1 августа. Также в зоне летних кинотеатров будут проводить мастер-классы и творческие встречи.
«Москва является крупнейшим мегаполисом мира с точки зрения киноиндустрии. Проект стартует 1 августа, до 9 сентября для москвичей будут работать 30 летних открытых кинотеатров в разных точках города, не только в центре», — отметил Александр Кибовский.
Уточняется, что на Юго-Западе Москвы бесплатно посмотреть фильмы можно будет в Тропарево. Открытый кинотеатр будет работать с 11.00 до 22.00 по будням и с 10.00 до 22.00 по выходным.
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