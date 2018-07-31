Мыльный душ и обильный полив: как ухаживают за деревьями в жару

Растения обильно поливают, их корни присыпают питательным грунтом, а кроны обрезают до нужной формы и опрыскивают мыльным раствором.

В жаркую погоду специалисты тщательно следят за состоянием деревьев и кустарников на благоустроенных улицах. Основные работы по уходу за зелеными насаждениями в это время — поливочные, сообщили в Департаменте капитального ремонта города Москвы.

Поливают растения по мере необходимости несколько раз в неделю и только ночью, чтобы влага не испарялась, а спецтехника не мешала движению машин. За один полив каждое дерево получает от 10 до 60 литров воды. Объем и частота полива зависят от породы, возраста и состояния деревьев и кустарников. Для этого специалисты еженедельно проверяют увлажненность почвы.

Корни присыпают питательным грунтом, приствольные круги чистят от сорняков и формируют в них лунки для удобного полива.

Кроны деревьев и кустарников при этом опрыскивают раствором зеленого мыла. Процедуру проводят в июле — начале августа не реже одного раза в неделю. Она помогает смыть с листьев дорожную пыль и предупредить появление тли. Кроме того, кроны обрезают до нужной формы.

«Формовочная обрезка крон лип и кленов проводится в конце июля — начале августа. В этом году обрезку пройдут порядка двух тысяч деревьев на Садовом кольце и въездных группах вылетных магистралей», — уточнили в пресс-службе городского Департамента капитального ремонта.

А в скором времени специалисты очистят деревья от мелких сухих веток и удалят побеги с молодых лип, декоративных яблонь и вязов. Это позволит растениям окрепнуть и не погибнуть от холода зимой.

Благодаря программе благоустройства городское пространство становится более продуманным, удобным и комфортным. Для этого на улицах высаживают деревья, создают удобную навигацию, ремонтируют фасады.

За пять лет в рамках благоустройства в городских дворах высадили 90,4 тысячи деревьев и 1,9 миллиона кустарников. В проекте «Активный гражданин» москвичи могли выбрать, какие именно деревья или кустарники они хотят видеть рядом со своими домами. Горожанам было предложено 10 сортов деревьев — бархат амурский, ель, дуб, черемуха, рябина, ива, клен, ясень, липа и яблоня.