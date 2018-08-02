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Новосибирцы смогут добраться на авиашоу без пробок на электричке
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Новосибирцы смогут добраться на авиашоу без пробок на электричке 

АиФ-Новосибирск 2 часа назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Дополнительные электрички по маршруту «Новосибирск-Главный — Мочище» запустят в Новосибирске в день проведения авиашоу, 5 августа.
Как сообщает служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги, дополнительные пригородные поезда пустят к началу мероприятия и в обратном направлении по окончании авиашоу со всеми остановками в пути следования.
Время в пути от станции Новосибирск-Главный до станции Мочище составит 33 минуты.
Утреннюю доставку пассажиров до станции Мочище к началу авиашоу обеспечат 10 маршрутов пригородных поездов со средним интервалом курсирования 15 минут, из них дополнительно назначено 7 маршрутов.
В день проведения праздника в утренние часы электропоезда будут курсировать по следующему расписанию: отправление от станции Новосибирск-Главный до станции Мочище в 07:57; 08:11; 08:25; 08:53; 09:14; 09:30; 09:44; 09:58; 10:14; 10:31 (время местное).
В дневное время доставку зрителей после авиашоу обеспечат 12 маршрутов пригородных поездов со средним интервалом курсирования 20 минут со станции Мочище до станции Новосибирск-Главный, из них дополнительно назначено 9 маршрутов. Отправление от станции Мочище до станции Новосибирск-Главный в 11:58; 12:44; 13:10; 13:25; 13:40; 13:56; 14:12; 14:35; 14:53; 15:14; 16:03; 16:32 (время местное).
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