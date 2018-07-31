Неравенство территорий Москвы планируют ликвидировать в рамках программы «Мой район»

Правительство Москвы предполагает реализацию комплексной программы ликвидации территориальной дискриминации в мегаполисе и создание единого стандарта качества жизни и городской среды в 146 муниципалитетах города в рамках программы «Мой район», пишет во вторник газета «Коммерсант»

В ближайшие дни мэр Москвы Сергей Собянин намерен объявить о реализации в городе группы программ «Мой район».

«Отдельные проекты в 125 районах Москвы и 21 поселении новой Москвы разрабатываются в правительстве города с мая 2018 года, закладываются в бюджет Москвы на следующие годы (он будет представлен в сентябре) и де-факто являются единой комплексной программой, декларируемая цель которой — преодоление территориального неравенства на всей территории Москвы в течение пяти лет, до 2023 года», — говорится в сообщении.

Часть программы «равных возможностей для москвичей, вне зависимости от района проживания» Москвой уже отчасти реализуется и фактически стала пилотными проектами для федерального уровня: это создание сети МФЦ единого стандарта с 2013 года, программа «Московская цифровая школа» и выравнивание финансирования всех школ Москвы по максимальной планке, транспортная программа.

Гонконге и «Программа же борьбы с «московским неравенством» в мировой практике, видимо, уникальна. Сходные программы локально (в сфере городской среды, здравоохранения, транспорта) реализовывались с 1990-х годов в Сингапуре Нью-Йорке , но комплексные программы быстрого снижения внутримегаполисного неравенства и борьбы с дифференциацией районов в Москве, в отличие от других мегаполисов, возможны только в силу объединения городской власти и местного самоуправления», — добавляется в материале.

В сфере здравоохранения в июле уже объявлены новые московские инициативы: реконструкция по единому стандарту всей московской поликлинической сети, завершение работы по распространению во всей клинической сети Москвы «инфарктных» и «инсультных» сетей. По данным издания, Москва намерена с 2019 года скорректировать региональные стандарты ОМС со значимым увеличением расходов в нем, в том числе на новые кардиопрепараты. Кроме этого, новый единый стандарт ждет городские центры социального обслуживания (ЦСО).

«В области городской среды, с которой, видимо, в первую очередь будут ассоциироваться программы «Мой район», речь идет о комплексном благоустройстве территорий по принципам, сходным с программой 2014–2018 годов «Моя улица». Мэрия Москвы не намерена при этом отказываться от слогана «реновации» и намерена гармонизировать эти проекты с собственно реновацией городских кварталов», — уточняется в статье.

Отдельным вопросом программы станет совмещение ее до 2023 года с программой поддержки малого бизнеса Москвы: в мэрии приводят в качестве примера изменение торговой среды на территории программы «Моя улица», где уличный ритейл, связанный с престижным потреблением, был быстро вытеснен более демократичными форматами.

Как уточняется в статье, еще одним из элементов программы «Мой район» предполагается также трансформация районных библиотек Москвы в общественные центры-коворкинги, в сфере транспорта единый стандарт подразумевается устройством городской транспортной сети. Здесь единый стандарт предполагает дальнейшее развитие подземного и наземного (МЦК, МЦД) метро четырьмя дорожными «хордами» (Юго-Восточная, Северо-Восточная, Северо-Западная, Южная рокада), обновление парка наземного коммунального транспорта.