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Ночных автобусных рейсов до аэропорта станет больше в Челябинске
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Ночных автобусных рейсов до аэропорта станет больше в Челябинске 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Два автобусных маршрута будут круглосуточно курсировать в аэропорт Челябинска, рассказали корреспонденту «АиФ-Челябинск» в городском управлении транспорта.
«Для удобства жителей и гостей города совместно с муниципальным перевозчиком и аэропортом увеличивается количество рейсов на маршрутах № 1 «Железнодорожный вокзал — Аэропорт» и № 45 «Автобусный парк — Аэропорт» — сообщили в ведомстве.
Воспользоваться новыми рейсами пассажиры смогут уже в ночь с 1 на 2 августа.
Маршрут № 1  Отправление из Аэропорта: 22:45, 23:35, 01:13, 02:02, 03:08, 05:03, 05:48.
От железнодорожного вокзала: 23:40, 00:30, 02:08, 02:58, 04:03, 04:53.
Маршрут № 45  Отправление из Аэропорта: 23:07, 00:04, 01:01, 01:58, 03:23, 04:00, 05:17.
От остановки «Автобусный парк» 21:45, 22:10, 22:35, 23:07, 00:04, 01:01, 02:26, 02:55, 04:20.
Стоимость проезда за наличный расчёт не изменится и составит 23 рубля.
Более подробную информацию можно уточнить у диспетчера ООО «Общественный городской транспорт» по телефону 778-62-34.
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