В мэрии рассказали, какие улицы Воронежа начнут ремонтировать в августе 

Дорожное покрытие начнут менять на 22 участках. Масштабный ремонт городских улиц в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» продолжится в Воронеже и в августе. Подрядчики приступят к полной замене асфальтобетонного покрытия на 22 улицах, а ещё на 14 объектах улично-дорожной сети работы завершат. «Вести-Воронеж» выяснили, какие городские улицы начнут преображаться уже в ближайшем месяце. улица Куколкина (улица Революции 1905 года — улица Пушкинская) — 01.08-03.09;переулок Здоровья — 02.08-05.09;улица Подклетненская (улица Дубровина — мкр Подклетный) — 03.08-27.08;переулок Красноармейский — 04.08-22.08;улица Новый быт (улица Панфилова — переулок Артёма) — 05.08-21.08;улица Иркутская (улица Ильюшина — Гаражный тупик, улица Ильюшина — улица Туполева) — 06.08-21.09;улица Петрозаводская — 07.08-26.08;улица Защитников Родины (улица 9 Января — улица Мазлумова) — 11.08-02.09;улица Старых Большевиков — 11.08-04.09;улица Красноармейская — 12.08-31.08;улица Суворова (улица Добролюбова, 58 — улица Суворова, 78) — 12.08-31.08;улица Лётчика Колесниченко (улица Моисеева — улица Краснознамённая) — 16.08-02.09;улица Свободы (улица Пеше-Стрелецкая — улица Пушкинская) — 18.08-1.10;проезд от автодороги Воронеж — Масловка — плотина водохранилища до мкр Таврово — 18.08-11.09;улица 25 Января (улица Суворова — Ленинский проспект) — 22.08-10.09;улица Тенистая — 22.08-07.09;улица Революции 1905 года (улица Кольцовская — улица 9 Января) — 24.08-1.10;улица Карла Либкнехта (улица Моисеева — улица Краснознамённая) — 24.08-12.09;улица 232-й Стрелковой дивизии — 24.08-21.09;улица Мира (в том числе полукольцо на площади Черняховского) — 25.08-14.09;улица Дарвина (улица Тимирязева — санаторий им. М. Горького) — 26.08-1.10;улица Васильковая — 29.08-15.09. Кроме того, в августе новое дорожное покрытие получат 22 участка дорог, работы на которых начались в июле. Это: улица Газовая (улица 9 Января — переулок Газовый; улица 9 Января — переулок Грибановский);улица Корольковой;улица Кривошеина (улица Матросова — улица Кривошеина, 48; улица Кривошеина, 12 — улица Кривошеина, 62);улица Лидии Рябцевой;улица Минская (улица Старых Большевиков — улица Минская, 35а; автодорога на Репное — улица Минская, 69/2; автодорога на Репное — конечная остановка автобусного маршрута № 120);улица Октябрьская;улица Розы Люксембург (переулок Артёма — улица 19-й Стрелковой дивизии);улица Станкевича (улица 20 лет Октября — улица Платонова);улица Торпедо;улица Туполева (улица Циолковского — улица Иркутская);улица Фридриха Энгельса;улица Юлюса Янониса;переулок Артёма (улица Новый быт — улица Розы Люксембург);улица Большая Стрелецкая; Какие городские улицы отремонтируют в Воронеже в 2018 году, смотрите здесь. Дарья Крымова