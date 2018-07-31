В Омске готовят проект консервации метро

Пока речь идет только о станции «Библиотека им. А. С. Пушкина». На сайте единой информационной системы в сфере закупок объявлен открытый конкурс на разработку технической документации для консервации омского метрополитена.

Речь идет о правобережном участке метро, станции «Библиотека им. А. С. Пушкина». Прием заявок завершится 20 августа. Согласно условиям, проект должен быть разработан к 15 ноября 2018 года. Стоимость работ составляет 16,7 млн руб. На эти средства необходимо будет произвести обмерно-обследовательские работы, инженерно-геодезические изыскания, а также подготовить техническую документацию и провести ее государственную экспертизу.