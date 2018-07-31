Москвичи все чаще пополняют карту «Тройка» в мобильном приложении

Пользователи мобильного приложения «Метро Москвы» стали в 1,5 раза чаще пополнять «Кошелек» транспортной карты «Тройка».

«Кошелек» транспортной карты «Тройка» удобно пополнить с помощью мобильного приложения «Метро Москвы». В 1,5 раза больше пассажиров стали пользоваться этой услугой: если в январе 2018 более 35 тысяч пользователей пополняли «Тройку» через приложение, то к июню эта цифра возросла до 50 тысяч.

— Прирост количества операций по пополнению баланса «Кошелька» с помощью приложения «Метро Москвы» достигает шести процентов ежемесячно. Такой способ пополнения проездного билета удобен пассажирам, — заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов

Отмечается, что после пополнения карты через приложение ее необходимо активировать. Для этого «Тройку» надо приложить к желтым валидаторам, которые есть на любой станции подземки рядом с кассами.

Кстати, Московский метрополитен часто выпускает карты «Тройка» с тематическим дизайном. Так, в кассах подземки появлялись проездные билеты, посвященные чемпионату мира по футболу, Дню московского транспорта, 90-летнему юбилею Парка Горького. А с 29 июля в кассах можно приобрести полосатые карты, выпущенные по случаю Международного дня тигра.

В июне для владельцев «Тройки» была в пилотном режиме запущена программа лояльности «Город». Москвичи смогут пользоваться бонусами и скидками от магазинов, аптек, ресторанов, химчисток, частных клиник, салонов красоты, кинотеатров, а также совершать бесплатные поездки в общественном транспорте.