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В Москве работают три тысячи пунктов раздельного сбора мусора
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В Москве работают три тысячи пунктов раздельного сбора мусора 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Более 3 тысяч пунктов раздельного сбора мусора организовано в Москве, еще 500 планируется создать в ближайшее время, сообщил в интервью РИА Новости мэр российской столицы Сергей Собянин.
"В Москве уже организовано более 3 тысяч пунктов раздельного сбора отходов. В ближайшее время планируется создать еще 500 пунктов. Новые точки будут размещаться в парках и на общественно значимых территориях", — сказал мэр.
Ранее Собянин также выразил мнение, что новая культура обращения с мусором среди жителей Москвы будет формироваться постепенно, и создание инфраструктуры раздельного сбора является только первым этапом.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.30 мск 31 июля.
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